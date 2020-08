Tre rinnovi in cantiere, tre rinnovi che possono agitare le acque in casa Lazio. Sono quelli del tecnico Simone Inzaghi e di due big dello spogliatoio biancoceleste: Ciro Immobile e Francesco Acerbi. Il più urgente riguarda l'allenatore, il cui accordo scade il prossimo giugno. Molto più distante la scadenza per i due giocatori: 2023 per entrambi. Ma sia all’attaccante sia al difensore nei mesi scorsi è stato prospettato un prolungamento (con adeguamento economico) che adesso deve essere discusso. Così si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.