Inzaghi finisce sul banco degli imputati dopo la sconfitta contro la Spal. E ci finisce per le sostituzioni - Milinkovic e Correa sfiniti dopo le Nazionali -, per la formazione iniziale - con Patric ancora al centro - e l'assenza di alternative credibili al 3-5-2. Oltre che per aver avallato l'ennesimo mercato che lascia la Lazio con la panchina corta.



INZAGHI IMPUTATO - Come riporta il Messaggero, questa Lazio è ultratrentenne: a parte l'inossidabile Acerbi, domenica pomeriggio nell’undici c’erano Radu, Lulic, Leiva, Parolo e Caicedo. E l'inserimento dello sfinito Correa era d'obbligo: dietro Caicedo non c'era nessun altro, Adekanye, il "baby-enigma", era out. Sette tiri nel primo tempo, zero nel secondo, fotografia di una sconfitta pesante. Senza Immobile non segna nessuno: anche qui, colpa del mercato, non ci sono alternative.