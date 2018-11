Contro l'Apollon sarà turnover. Ragionato, non totale, ma comunque ci sarà un po' di alternanza in formazione per la Lazio. Inzaghi lo ha confermato nella consueta conferenza stampa, a Cipro la Lazio mirerà alla vittoria e a dare minutaggio a chi, fino ad ora, ha giocato meno. A Roma Inzaghi ha lasciato alcuni big, come Immobile, che avevano bisogno di riposo, e ha rinforzato la rosa con la linea verde.



LINEA VERDE LAZIO - Tre in particolare le nuove leve, che saranno a disposizione di mister Inzaghi: Alia, Armini e Rezzi. Alia avrà il numero 50, sarà il terzo portiere della Lazio. Armini, difensore centrale di qualità, che si allena spesso con la prima squadra, avrà la 58, Rezzi la 56.