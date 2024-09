Inzaghi incarta ancora il City: il tecnico dell’Inter si dimostra ancora tra i migliori in Europa

. Ormai i nerazzurri si misurano ad altissimo livello anche in ambito europeo,ed è proprio sull’allenatore che vogliamo soffermarci, visto che in giro c’è ancora chi fatica a comprendere la sua importanza. In Italia, per esempio, si parte spesso dal presupposto che i nerazzurri abbiano la squadra più forte dell’intero torneo, dettaglio che sembra voler sgonfiare i meriti dell’allenatore. Ma poi c’è laperché quando imbavagli i più forti ci sono due aspetti che emergono con prepotenza:

La verità è che Simone Inzaghi, nonostante colleghi del calibro di Guardiola non fatichino a riservare a lui e alla sua squadra i migliori complimenti possibili.eredità che probabilmente si porta dietro proprio da quella finale giocata ad armi pari (anche se persa) a Istanbul contro il City., perdendo sia a San Siro che in trasferta.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

In Champions, l’Inter di Inzaghi si è attaccata al petto parecchie medaglie:. E poi una serie di prestazioni di altissimo livello che hanno portato i nerazzurri a essere una squadra nuovamente temibile. Da questo punto di vista,visto che i fatti sono incontestabili, così come è incontestabile il livello raggiunto dalla sua squadra: