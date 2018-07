L'esperimento ha funzionato, ma va riproposto per verificarne l'affidabilità con l'avvicinarsi degli impegni ufficiali (il 12 agosto c'è la Coppa Italia). Anche nell'amichevole di questo pomeriggio contro il Comano Terme, Riccardo Orsolini - in prestito dalla Juventus al Bologna - ha realizzato una tripletta ed è stato utilizzato durante da Pippo Inzaghi in posizione di mezzala come accaduto dall'inizio del ritiro dei rossoblù a Pinzolo. Una novità tattica per l'ex giocatore di Ascoli e Atalanta, che nasce esterno d'attacco e ora arretra il suo raggio d'azione.