Alla vigilia della partita di campionato contro la Juventus, il tecnico dell’Inter,ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla consueta conferenza stampa da Appiano Gentile.“Il campionato è appena iniziato ma sicuramente è una partita importante, con due squadre molto forti che si affrontano. Giochiamo davanti ai nostri tifosi e la squadra è consapevole di cosa rappresenta questa sfida per loro”.“Mi fa piacere, detto da lui che stimo tanto… Io potrei dire altrettanto di Juve, Napoli, Milan, Lazio e altre. Sarà un campionato molto avvincente, la mia Inter cercherà di essere protagonista”.“Penso di sì, domani sarà una partita molto importante, al di là dei tre punti che ci sono in palio. Dopo Roma abbiamo parlato tanto perché i ragazzi erano delusi ed amareggiati per l’episodio che ci ha visti coinvolti. Da quel confronto abbiamo deciso che da ora in avanti non ci fermeremo più con avversari in terra se non dopo l’intervento dell’arbitro. Contro lo Sheriff abbiamo reso facile una gara che non lo era, perché hanno giocatori molto bravi in ripartenza. Siamo stati bravi a reagire subito e domani abbiamo un’altra possibilità”.“Si, perché una partita del genere ti dà una spinta che va oltre i 3 punti. Sappiamo il valore e l’importanza della partita e dovremo essere bravi a farla nostra. Esprimendo il nostro calcio e con equilibrio, visto che la Juventus ha recuperato tutti i propri effetti e arrivano da buoni risultati”.“Il come la squadra ha sempre tenuto il campo. Abbiamo perso la prima partita sabato e avevamo perso contro il Real, meritando sempre un risultato diverso. Il pareggio di Genova è arrivato in 10 uomini e avevamo sbagliato un paio di occasioni favorevoli. La sconfitta di sabato ha rallentato la nostra classifica ma siamo consapevoli della nostra forza e dovremo essere sempre squadra in qualsiasi momento della partita”.“Come ho detto prima, abbiamo resto semplice una partita che non lo era. Era una finale e in certi momenti la squadra ha perso equilibrio per generosità. Abbiamo lavorato su questo perché sappiamo che avversario affronteremo domani”.“Ronaldo lo conosciamo tutti. Ma la Juventus ha tanti calciatori che possono farti male. Fino a due partite fa non c’erano Dybala e Morata e domani torneranno. Dobbiamo essere focalizzati sulle nostre certezze e metterci tanta determinazione perché sappiamo cosa rappresenta Inter-Juventus”.“Senz’altro gli scontri diretti sono importantissimi, non tanto per i punti ma per la spinta che possono darti”.“Ha giocato la partita che mi aspettavo, come aveva fatto anche Gagliardini con la Lazio. Adesso stanno rientrando bene Calhanoglu e Sensi. L’unico indisponibile è Correa, cercheremo di averlo a disposizione per Empoli”.“Non ho sentito e non ho letto niente in queste ultime 24 ore, che ho speso per guardare le partite della Juventus. La mia unica preoccupazione è quella di studiare filmati”.“È una grande risorsa per noi, è completo e duttile. Contro la Lazio gli ho chiesto un sacrificio e ha fatto del suo meglio. Me lo tengo stretto perché ha vinto tanto e ha tanta esperienza internazionale. Me lo tengo con piacere in gruppo”.