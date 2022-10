Alla vigilia della sfida di campionato contro la Salernitana, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ai canali social ufficiali del club nerazzurro. Queste le sue parole.



“È stato un mercoledì intenso, abbiamo fatto una grandissima gara contro un avversario molto molto forte ma è già il passato e penseremo in futuro alla Champions perché domani giochiamo contro un avversario organizzato.



La squadra ha dimostrato di avere un gran cuore.

“Questo lo hanno sempre dimostrato. Mercoledì sono serviti cuore e determinazione, che ci hanno concesso di fare una grande gara, ma il calcio è un susseguirsi di partite e domani il focus è sulla Salernitana”.



Dopo partite del genere c'è sempre un carico di adrenalina da gestire, come si fa a mantenere alta la concentrazione?

“In queste partite si spende tanto dal punto di vista fisico e mentale ma siamo abituati e sappiamo che in questi giorni bisogna lavorare e recuperare, magari stando più al video che sul campo. Domani affronteremo una squadra organizzata, che l'anno scorso ha fatto un buon girone di ritorno con Davide Nicola”.



La Salernitana arriva con qualche assenza, come pensa di affrontarla?

“Giocando con questa frequenza è normale che ci siano assenze, le hanno loro come noi, ma la differenza la farà la determinazione che le squadre metteranno in campo e spero che la mia ne metterà di più”.