Inzaghi: 'Lamentele Verona? Anche io ho perso partite così, il rigore per loro c'era. Scudetto? La Juve tiene il passo'

Redazione CM

L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato a Dazn nel post-partita della sfida vinta in extremis contro il Verona.



PARTITA SPORCA - "È importante vincere questo tipo di partite. In fase di possesso mi sono piaciuti i ragazzi, abbiamo creato. Abbiamo trovato un avversario di valore che è venuto a San Siro per fare la sua partita e come tutte quelle del calcio italiano non sono semplici".



IL GOL DEL 2-1 - "Ne ho perse anche io partite così, chiaramente ci sta (lamentarsi, ndr). Penso che sia stata un'ottima partita, il rigore per il Verona era giusto per Darmian sapeva di aver toccato l'avversario".



BARELLA-SANCHEZ - "Bare voleva far fare gol al Nino e mi piacciono questi atteggiamenti fra calciatori. Certo io volevo il gol, ma sarebbe stato comunque annullato per il rigore".



LAUTARO - "Probabilmente per Lautaro con un'altra partita gli avrei tolto i minuti finali. Non c'erano segnali.



IL CAMPO DI SAN SIRO - "Per il bene dell'Inter e del Milan, bisogna rimediare perché il campo è al limite. Ho parlato con la mia società, ma giocando due squadre con più competizioni qualcosa si dovrà fare ma non è facile".



CAMPIONE D'INVERNO E LA JUVE - "Abbiamo finito il primo round e abbiamo 48 punti, un ottimo bottino. C'è un'altra squadra che sta tenendo il passo, il Milan e le altre sono pronte ad easpettare qualche passo falso. Abbiamo fatto un ottimo girone d'andata, le ultime gare sono state meno brillanti. Da Genova e da una gara sofferta come oggi possono arrivare indicazioni importanti".



PAVARD - "Ha approcciato l'ambiente e il campionato in modo ottimo. Poi ha avuto un importante infortunio che lo ha fermato. Ora sono 15 giorni che lavora bene e oggi per me ha fatto un'ottima partita".



BUCHANAN - "Lui è un ottimo giocatore. La società è stata brava a non farsi trovare impreparata. Cuadrado lo dobbiamo ringraziare per quello che ci ha dato. Buchanan è giovane, ma ha un profilo internazionale ha già giocato un Mondiale. Io l'ho visto allenarsi stamattina, ha ottimi dati fisici e voglia di imparare, lo inseriremo".