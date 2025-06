Inzaghi lascia Milano: in volo con l'agente, attesa la firma con l'Al-Hilal

L'avventura diconsi è ufficialmente conclusa nella giornata di ieri con tanto di annunci, messaggi social e sentimentalismi da ciclo che si conclude. L'allenatore piacentino ha deciso e comunicato già ieri al club che accetterà l'offerta dell'Al-Hilal in Arabia Saudita e oggi è la giornata delle firme e dell'annuncioQuesta mattina Inzaghi ha impacchettato tutto e lasciato Milano con il suo intermediario Federico Pastorello. Il volo che lo porterà ad incontrare i dirigenti dell'Al-Hilal è partito ufficialmente da Linate intorno alle 11.

Se tutto verrà confermato Inzaghi firmerà un contratto della durata biennale con un ingaggio netto da 26 milioni di euro a stagione. Se tutto andrà in porto, infine, Inzaghi sarà già operativo per il Mondiale per Club negli Stati Uniti.