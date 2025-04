Inzaghi: "Lautaro difficilissimo che ci sia al ritorno. Pavard? Infortunio da 18-20 giorni non 3"

Getty Images

in vista della semifinale di ritorno contro il Barcellona che si giocherà martedì 6 maggio al Giuseppe Meazza in San Siro a partire dalle ore 21? Nel corso della partita contro la Roma si è infatti fatto male Benjamin, assente nella gara d'andata finita 3-3 a Montjuic e nel corso del primo tempo della semifinale anchesi è infortunato.Le speranze sono poche, come ha confermato l'allenatore interista Simone Inzaghi nel post-partita prima a Prime Video e poi in conferenza stampa.

- "Se siamo rassegnati a non avere Lautaro? Purtroppo ha avuto un problemino ma veniva da otto partite consecutive. Giocando otto partite di fila c’è questo rischio e ha dovuto alzare bandiera bianca, spero di non perderlo ma ho qualche dubbio. Sarà difficilissimo averlo"- "Come sta Pavard? Sicuramente non ci sarà col Verona e abbiamo poche speranze di averlo col Barcellona. Non sono problemini da tre giorni, ma da 18-20 giorni".