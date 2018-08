Lazio al lavoro per tornare a vincere, dopo le prime due sconfitte in campionato. La gara contro il Frosinone sarà crocevia fondamentale, oggi Inzaghi ha previsto doppia seduta per il gruppo. Stamattina allenamento in scena la Fersini, dove gioca la Primavera, nel cuore del centro sportivo di Formello. doppia seduta oggi per gli uomini di mister Inzaghi, che stamani si sono ritrovati a Formello. Inzaghi ha preparato e messo in atto una seduta tattica per difensori ed esterni, mentre il resto del gruppo ha lavorato in palestra. Ancora Wallace titolare: è stato provato sul centro-destra, con tutta probabilità domenica verrà confermato in difesa con Acerbi e Radu.



INFERMERIA E ASSENZE – Assenti i lungodegenti Berisha e Luiz Felipe, visite di controllo per Lukaku nella clinica Paideia. L'esterno belga per un po' ha osservato l'allenamento a bordocampo, potrebbe tornare a lavorare nel pomeriggio. Seconda seduta fissata alle 18.30.