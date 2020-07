Nonostante l'emergenza, gli uomini contati, nonostante la panchina cortissima, prima del match delicatissimo contro la Juventus Inzaghi ha deciso di 'punire' Jordan Lukaku: l'esterno è finito in tribuna a guardare la partita. Doveva essere in ballottaggio con Djavan Anderson adattato sulla fascia sinistra, sarebbe stato sicuramente il primo cambio di Inzaghi in quella porzione di campo. Ma cosa è successo?

COSA HA FATTO LUKAKU - Inzaghi lo ha spiegato con chiarezza nel post-partita: stare in gruppo ha le sue dinamiche, il provvedimento contro Lukaku è disciplinare. L'esterno sarebbe arrivato tardi all'importante riunione tecnica pre-Juventus, una leggerezza che, in un momento decisivo della stagione, gli è costata carissima.