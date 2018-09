Un solo punto in tre partite e nemmeno un gol segnato. È la sua peggior partenza in campionato da quando allena tra i professionisti: Moreno Longo, tecnico del Frosinone, è l’allenatore più a rischio della Serie A. Lo rilevano le elaborazioni dei bookmaker internazionali, che hanno aperto le scommesse sul primo tecnico a saltare la panchina. Il magro bottino raccolto fino a ora, unito alla minor esperienza (Longo è alla prima stagione in A) fa assestare la sua quota a 5,00. Stessa identica media in avvio per Filippo Inzaghi, un punto e zero gol con il Bologna fino a ora: il tecnico degli emiliani, però, ha dalla sua una maggior conoscenza del campionato ed è dato a 6,00 come primo allenatore esonerato. Prima ha messo in difficoltà la Juve, poi è crollato con la Fiorentina e infine ha conquistato il suo primo punto anche il Chievo. Anche l’allenatore dei gialloblu è alla prima esperienza in Serie A, ma la sua formazione - nonostante il cappotto con i viola, 6-1 - ha dato qualche segnale di vita in più, realizzando quattro gol. Lorenzo D’Anna, dicono ancora gli esperti di probabilità, rischia meno dei suoi colleghi ed è piazzato a 8,00 nelle scommesse sul prossimo esonero