Inzaghi-Lazio, fumata grigia. E i tifosi su Twitter cominciano ad avanzare dubbi. La sbornia-Coppa Italia, nonostante i 5000 di Formello, sembra svanita. La Lazio, per ora, si tiene il suo allenatore in stand-by. E, ancor prima dell'ultima giornata di campionato, sui social comincia a trasparire un po' di amarezza. E rabbia: a nessuno piace quest'attesa, sembra quasi un segnale di sfiducia nei confronti della Lazio stessa.



SOCIAL INZAGHI - Per questo su Twitter strisciano fuori i primi dubbi. Inzaghi tentato da Milan e Siviglia, con perfino la Juventus come possibile meta? I tifosi non ci stanno: "Io con tutto l'amore che ho per Simone a sentirmi la terza scelta dopo Milan e Juve non ci sto mica", "Inzaghi non sei ancora nessuno". C'è chi preferirebbe pensarci a fine campionato: "Già partono le sentenze su Inzaghi. La Lazio non dovrebbe cambiare allenatore, dovrebbe cambiare tifosi".