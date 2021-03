Il rinnovo è in sospeso, in attesa di un accordo con la società che però tarda ad arrivare. La trattativa tra Simone Inzaghi e il presidente della Lazio Lotito è in stallo e il tira e molla lascia dubbi anche ai bookmaker, che confermano l’apertura a nuove opzioni per la prossima stagione: Luca Gotti è la prima alternativa a Inzaghi sul tabellone, a 4,50, come riporta Agipronews, in netto vantaggio su Gennaro Gattuso e Ivan Juric, entrambi a quota 9,00. In attesa di novità su Sinisa Mihajlovic - al momento non in lista - spunta a sorpresa anche il nome di Vincenzo Italiano, dato a 12 volte la posta.