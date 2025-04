Inzaghi ma non solo: perché i processi sommari toccano solo gli allenatori?

Nel suo caso, la stagione non si è ancora conclusa maa proposito dell'operato dell'allenatore piacentino. Lo abbiamo scritto nei giorni scorsi, a proposito della “dolce” condanna che spetta soprattutto a giocatori e tecnici delle grandi squadre: almeno in Italia,E di giudizio. In pochissimo tempo.Soltanto domenica sera,riservatogli nei quattro mesi della sua avventura alla guida del. Un'avventura caratterizzata da improvvisi ma isolati picchi, come la conquista della Supercoppa Italiana a pochi giorni dal suo arrivo o la recentissima qualificazione alla finale di Coppa Italia a spese dell'Inter, e da lunghi periodi di down, riassunti nel nono posto in Serie A (a distanza siderale dai piazzamenti europei) e dall'eliminazione dalla Champions League per mano di Dinamo Zagabria e Feyenoord., a prescindere dall'esito della finale di coppa a Roma, nella quale le sue responsabilità sull'andamento altalenante della squadra sono state molte. Ma non esclusive ed assolute.può essere preso ad esempio come un altro protagonista di questo complicato e poco equilibrato mondo che è quello del calcio.in cui si è convertita la Juventus, reduce dal brutto stop di Parma. Un “frullatore” che sembra scombussolare tutti, dai vecchi agli ultimi arrivati, denotando che la causa di un rendimento per certi versi assimilabile a quello del Milan – tremendamente altalenante – non potesse essere solo attribuibile all'allenatore di turno.Queste tre storie ci raccontano che nell'analisi di una squadra vanno tenuti in considerazione molti più fattori. All'Inter, per esempio,La gestione delle forze è stata possibile finché l'importanza delle partite non ha rivelato una verità certificata dai fatti: che la rosa a disposizione di Inzaghi non è così lunga come si immaginava e che le ultime finestre di mercato non siano state così redditizie.A detta di tanti,Da queste pagine, abbiamo evidenziato in più occasioni che i problemi della prima metà di stagione non potessero essere ascrivibili solamente agli errori di Paulo Fonseca e che oggi non sia del tutto giusto correlare i numeri anche peggiori di Conceiçao al fallimento degli obiettivi minimi.che hanno pesantemente condizionato il rendimento della formazione rossonera.ha pagato Thiago Motta, colpevole certamente di non essere riuscito a calarsi un contesto particolare e molto diverso da quello di Bologna e, al netto di qualsiasi giustificazione, di aver fallito alcuni appuntamenti alla portata. Poie tra qualche settimana rischia di essere uno dei motivi per provare a spiegare un flop che, anche sotto il profilo economico, sarebbe complicato da giustificare agli occhi della proprietà.Abbiamo scelto tre casi eclatanti, ma potremmo estendere il ragionamento a mille altri situazioni: perché i processi sommari colpiscono soltanto gli allenatori?