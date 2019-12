La Lazio continua a vincere, e l'umore dei tifosi biancocelesti è alle stelle: 8 vittorie di fila, compresa quella contro la Juventus, un cammino invidiabile che ha portato la squadra biancoceleste a 3 punti dalla vetta. Tanto da preoccupare anche i tifosi della Roma.



VERDONE ROMA - Come racconta il Corriere dello Sport, il grande attore e regista Carlo Verdone, noto tifoso giallorosso, ha commentato anche il momento dei cugini: “La Roma mi preoccupa sia per l’ultima gara di Europa League, che per quella contro la Spal: abbiamo vinto sì, ma grazie ad un autogol ed un rigore. Mi aspetto più lucidità. Inoltre mi preoccupa la Lazio, che ha vinto, sta avanti ed è forte”.