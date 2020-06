Troppo importante la gara contro l'Atalanta, troppo decisiva. Per questo Inzaghi, come riporta il Corriere dello Sport, ha tenuto sulla corda la squadra, l'ha spronata dall'inizio alla fine degli ultimi allenamenti. Vuole concentrazione massima, sa che la ripresa non sarà facile per la sua Lazio.



CONCENTRAZIONE MASSIMA LAZIO - Il mister piacentino non vuole perdere il passo della Juventus, ora a +4, e ha urlato ai suoi: “Niente distrazioni, restiamo uniti. Pensiamo solo al campo”, ha caricato i suoi prima della sessione video per studiare l'Atalanta e i suoi movimenti. Non vuole cambi di tensione Inzaghi, vuole tutti sulla corda.