Inzaghi: "Oggi anche io potevo fare di più. Siamo l'Inter, stanchezza e calendario non sono un alibi"

AFP via Getty Images

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha analizzato così a Mediaset la sconfitta contro il Milan, che vede sfumare il Triplete: "Ci dispiace per i nostri tifosi, ma questo è il calcio.Loro hanno segnato un grande gol, noi dovevamo stare più attenti. Il secondo gol è stato preso a difesa schierata, con il tocco involontario di Barella che ha fatto restare lì il pallone per Jovic che ne ha approfittato. Ma nel secondo tempo doveva fare di più"

"Non siamo abituati a queste situazioni, a perdere due partite di fila. A Bologna abbiamo fatto una buona gara, non meritavamo di perdere.Poi sul 2-0 Maignan ha fatto una grande partita su de Vrij, potevamo rientrare in gara"."Il Milan in tutte le cinque partite ci ha sempre messo in difficoltà, noi non abbiamo fatto beneDobbiamo essere più forti di stanchezza fisica e mentale, e del calendario.Oggi c'è grande delusione, dovevamo fare meglio e nei momenti decisivi della partita siamo mancati.. Oggi il Milan ha meritato, ora dobbiamo recuperare, analizzeremo la sconfitta e lavoreremo per la Roma"