L'allenatore del Benevento, Filippo Inzaghi, ha parlato al termine della gara persa 3-0 contro il Verona.



PARTITA STORTA - "È stata una gara nata storia, con due gol subiti evitabili e con l’infortunio di Letizia. Avevo gli uomini contati, a livello mentale lo abbiamo pagato".



ZONA SALVEZZA - "Dobbiamo reagire, abbiamo 4 punti di vantaggio sulla zona salvezza e avremmo firmato ad inizio stagione per essere in questa posizione.



CALENDARIO - "Scendere in campo già sabato è un vantaggio. Lo Spezia assieme a noi ha ribaltato tutti i pronostici perché era una delle squadre date già per retrocesse e invece gioca un buon calcio. A ogni modo, a me preoccupano gli infortuni e non le prossime partite".