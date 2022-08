L'Inter di Simone Inzaghi ha le idee confuse, è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Il problema è di altra natura. È tattico, le difficoltà non sono più solo spiegabili con la condizione fisica. Piuttosto, la squadra ancora deve capire quale strada imboccare: baricentro basso e pallone rapido a Lukaku, oppure ricerca del possesso 20 metri più avanti come lo scorso anno? In questo limbo, in questo mondo di mezzo, sta andando in crisi la fase difensiva. Che evidentemente chiama in causa tutta la squadra, non solo i tre difensori”.