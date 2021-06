L'Ansa riporta le prime parole di Filippo Inzaghi da nuovo allenatore del Brescia: "Abbraccio questo progetto con tanto entusiasmo. Per me non è mai una questione di categoria, ma di quello che sento: il Brescia mi ha voluto tanto, il presidente Massimo Cellino mi ha fatto da subito sentire molto importantPoe. Avrei anche potuto stare ancora in Serie A, ma quando io do la parola è quella e da subito ho sentito di essere stato accolto qui con benissimo, sento di essere benvoluto".