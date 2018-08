Inzaghi sta già preparando la prima gara di campionato contro il Napoli. Dal ritiro di Marienfeld, in Germania, filtrano le dichiarazioni del mister biancoceleste, che sta cercando preparare la sua difesa agli attacchi del Napoli. Per testare il suo pacchetto arretrato ha "trasformato" i suoi attaccanti in quelli della squadra partenopea: "Correa è Callejon, Luis Alberto è Insigne", ha urlato ai suoi, come riporta Il Messaggero. Durante la seconda fase del ritiro la preparazione entra nel vivo: Inzaghi sta provando ad apportare una serie di correttivi a quelli che sono stati i difetti della Lazio targata 2017/18. A partire dalla prossima gara contro il Napoli, la prima ufficiale della nuova stagione.