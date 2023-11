che cadeva vittima del nervosismo di fronte a qualche inceppo dell’oliato meccanismo,, talvolta da una banale giornata no.e che la squadra perdesse le misure tra i reparti scoprendo il fianco al nemico, meno forte ma più furbo. Un difetto di fabbrica che faceva retrocedere l’Inter negli scaffali delle cose belle ma migliorabili,dagli uomini di Inzaghi, incapaci nel battezzare le singole difficoltà che ogni partita può portare in dote, proponendosi ogni volta uguali a se stessi, nel bene e nel male, nei primi 45’ di gioco gli uomini di Inzaghi hanno faticato a sviluppare le solite trame di gioco, i tre di centrocampo partiti dal primo minuto (Frattesi, Calhanoglu e Mkhitaryan) sono risultati tutti insufficienti madi gioco. Rientrati dagli spogliatoi, anche con l’aiuto di qualche cambio, l’Inter è via via cresciuta fino a recuperare le solite sicurezze.. Simone Inzaghi non ha alcun dubbio, quella attuale è la sua Inter più forte e ad oggi questa è una tesi inconfutabile. Anchevisto che Inzaghi inizia a fidarsi anche dei più giovani. Prova ne sia la titolarità dia Salisburgo e gli ingressi sempre più convincenti dia partita in corso. Mai prima d’ora c’era stato un feeling così marcato tra tecnico e squadra, intesa migliorata anche grazie all’inserimento in gruppo di elementi positivi comeÈ così che l’Inter sta guadagnando terreno importante anche sotto il punto di vista della mentalità, e in campo si nota… È ancora presto per dire dove potrà arrivare questa squadra, ma intanto un obbiettivo è ormai lì alla portata:na qualificazione che porterà nelle casse del club oltre 50 milioni di euro di ricavi. Un obiettivo raggiunto anche grazie al grande lavoro di. Il lavoro del tecnico nerazzurro è un crescendo, l’Inter sembra ormai giunta a maturità. Non c’è dubbio: questa squadra è la più forte mai allenata da Inzaghi in questi suoi tre anni trascorsi ad Appiano Gentile.