L'allenatore del Benevento, Filippo Inzaghi, ha parlato a Sky Sport al termine della gara pareggiata 2-2 contro il Torino.



RAMMARICO E ORGOGLIO - "C'è grande rammarico, ma voglio anche pensare che se al 93esimo stai vincendo in emergenza totale contro una squadra che ha davanti Zaza e Belotti vuol dire che la strada è giusta. Cioé sono il centravanti della nazionale e uno che la nazionale la ritroverà. Sono orgoglioso dei ragazzi".



BEFFA - "Abbiamo sofferto e abbiamo anche la palla del 3-1 due volte. Il rammarico è che al 93esimo eravamo in vantaggio con palla nostra e non possiamo prendere gol in contropiede così".



GIORNE DA URLO - "Nessuno ci dava credito ad inizio stagione, ma se avessimo vinto oggi avremmo chiuso il girone di andata a 24 punti e nessuno se l'aspettava"



STILE DI GIOCO - "A me non piace fare 20 passaggi nella mia metà campo. La squadra sembra non arretrare di un centimetro anche cambiando sistema di gioco e per questo sono molto felice".



L'ATTACCANTE - "Più che il mercato preferirei parlare di Lapadula che ha giocato una grande partita".