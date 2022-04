Non è certo l'attaccante su cui puntare per il futuro Alexis Sanchez. Ma in questa stagione, in alcuni momenti, l'ingresso del cileno nelle rotazioni di Simone Inzaghi è stato un fattore per l'Inter. Riecheggiano in occhi e orecchiee la successiva dichiarazione sul leone uscito dalla gabbia. Vive nella memoria come, quella granata, nel match del rigore negato a Belotti. Ma anche la, dove l'eccesso di foga che ha portato all'espulsione e all'addio ai sogni anti-Liverpool non può cancellare una performance convincente.E poi la vittoria sullo Spezia di venerdì, nella quale Sanchez ha disputato una bella ultima mezz'ora in tandem con Lautaro Martinez, con un altro gol al minuto 93. Nel tratto decisivo di un 2021-22 dal duplice obiettivo (campionato-coppa nazionale) il 33enne Niño Maravilla è un'arma esperta da non sottovalutare. Uomo dell'ingresso al 60', uomo delle firme risolutive. Chissà che martedì sera a San Siro, in un derby-semifinale-ritorno di coppa in cui i nerazzurri devono segnare più dei cugini (in caso di pari con gol, passa il Milan)Un modo per togliere magari peso offensivo, ma togliere anche un punto di riferimento a Tomori e Kalulu. Gara secca, posta in palio, tutto conta e tutto vale.