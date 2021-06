In giornataha salutato ilcon un messaggio via Instagram: "Il 30 giugno si chiuderà con la Strega un biennio indimenticabile! Niente e nessuno potrà cancellare quello che abbiamo vissuto insieme! Porterò sempre nel mio cuore quest’esperienza ed il calore del Sud, dei Tifosi tutti, delle persone incontrate e delle nuove amicizie. Un saluto affettuoso va a tutti i ragazzi che ho avuto il piacere di allenare, atleti e uomini meravigliosi! Infine volevo ringraziare la società e salutare tutti gli addetti ai lavori del Benevento che mi hanno accudito e supportato! Non dimenticherò mai le grandi emozioni che abbiamo vissuto insieme. Nella prossima stagione le nostre strade si divideranno ma porterò sempre con me un pezzettino di Sannio che sin da subito mi ha fatto sentire a casa".