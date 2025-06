Inzaghi senza rinforzi al Mondiale per Club: niente Al-Hilal per Theo Hernandez, Osimhen & c.

. In questo senso i primi obiettivi del club saudita sul mercato di giugno (che chiude oggi) eranoil trasferimento in Arabia.I dirigenti dell'Al-Hilal hanno provato a virare suPerò anche in questo caso le trattative non sono andate in porto in tempo e vengono rimandate al mercato estivo in vista della prossima stagione.

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.Nel frattempo(ex Chelsea). Tra i calciatori di spicco ci sono il marocchinocome centravanti.