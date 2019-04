Il Bologna non è più suo e da quando sulla panchina degli emiliani si è seduto Sinisa Mihajlovic ha anche iniziato ad ottenere risultati insperati soltanto fino a gennaio. Merito del cambio di allenatore dicono i più, merito del mercato invernale dicono i maligni e chi, nonostante tutto, si schiera dalla parte dell'esonerato Filippo Inzaghi.



E il diretto interessato? Si gode il momento aggiornandosi, facendo visita al fratello durante gli allenamenti della Lazio e, soprattutto, buttandosi sulla relazione con la bellissima compagna Angela Robusti. I due sono stati pizzicati in giro per shopping in centro a Milano. E il Bologna? Soltanto un ricordo ormai lontano.