Una Lazio alla spagnola: veloce, compatta al centro, pronta a sfruttare gli inserimenti. Un corpo, unico, stretto e compatto: Inzaghi ha inserito Luis Alberto in mediana e, complici gli altri giocatori tecnici, ha ritrovato gol e convinzione. Una crescita che forse ha sorpreso lo stesso mister, come riporta il Messaggero, ancora rammaricato per gli 11 infortuni capitati in un momento così delicato della stagione.



DIFESA SOLIDA - Con la Lazio a trazione anteriore, paradossalmente la difesa è stata più solida: 10 gol fatti, ma solo 4 subiti. E ora difficilmente Inzaghi cambierà rotta: a farne le spese potrebbe essere Parolo, titolarissimo che potrebbe trovare meno spazio, complice anche il rientro dall'infortunio di Berisha.