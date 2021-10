e, insieme a quello dell'attaccante,. In attesa della tanto attesa accelerata col padre-procuratore Ivan per arrivare alla firma del rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno, il ds Piero Ausilio si è già messo alla ricerca di profili che facciano al caso sia da un punto di vista tecnico che in termini di compatibilità economica. In tal senso, sarà fondamentale farsi trovare pronti al momento di cogliere delle opportunità vantaggiose, non prima di aver liberato qualche casella nella rosa.- Ad eccezione di Eriksen, i cui tempi di recupero sono oggi indefinibili,: prima della sosta si sono rivisti Vecino, Gagliardini e Vidal e la giornata di lunedì ha registrato anche ildi cui si erano perse le tracce dopo l'ennesimo problema fisico, l'infortunio al ginocchio accusato nella partita contro la Sampdoria dello scorso 12 settembre. Un'opzione in più per provare ad aumentare le rotazioni in vista del prossimo ciclo di partite ravvicinate, tra cui i big match con Lazio e Juve e la doppia decisiva sfida in Champions League contro lo Sheriff;, col tecnico piacentino che, dopo il pari di Kiev contro lo Shakhtar Donetsk, ha già lasciato intendere di essere al lavoro per trovare una soluzione interna in attesa di eventuali correttivi sul mercato., uno dei calciatori maggiormente cresciuti negli ultimi mesi,e che si candida a venire incontro alle esigenze del suo allenatore, in caso di necessità. Vista la specificità del ruolo, la missione di Ausilio di individuare un nuovo playmaker pronto da subito per inserirsi negli schemi dell'Inter non appare semplice. Ecco perché- che possa colmare il vuoto lasciato da Barella quando questo verrà spostato qualche metro più indietro., in parola col presidente del Cagliari Giulini per lasciare la Sardegna a gennaio, dopo essere stato sedotto e abbandonato proprio dall'Inter nella precedente finestra di trasferimenti., offerto pure alla Juventus dal suo agente, alla ricerca di una nuova sistemazione dopo la fallimentare esperienza al Manchester United.