Sfida al passato, per ottenere 3 punti fondamentali. La Lazio di Inzaghi incontrerà il grande ex Pioli a San Siro: dovrà battere il Milan per dare continuità di risultati e puntare con decisione il quarto posto. Serve un'impresa in trasferta, ma Inzaghi sorride: torneranno due big.



TUTTO IL GRUPPO - Il mister biancoceleste potrà contare su tutto il gruppo: niente infortuni, contro il Milan sono pronti a tornare nel blocco dei titolari due big. Lucas Leiva e Joaquin Correa sono rimasti a riposo contro il Torino - l'argentino è entrato nel finale - e scalpitano per riavere la maglia.