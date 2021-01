Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Milan, l'allenatore del Benevento Pippo Inzaghi ha parlato così a Sky Sport: "​C'è grande soddisfazione nella squadra, se c'è rammarico per aver perso vuol dire che abbiamo fatto cose egregie. Avevamo di fronte il portiere più forte d'Europa (Donnarumma, ndr), la squadra ha dato tutta sé stessa. Dall'altro dispiace perché dopo partite fatte così bene ti aspetteresti tutt'altro risultato".



GOL SUBITI - "Sappiamo da dove arriviamo, queste cose ci faranno crescere. Non possiamo regalare due così al Milan. Posso dire poco alla squadra, abbiamo fatto una gara straordinaria. Ce la giochiamo con tutti, questo dev'essere grande motivo di orgoglio per noi e i giocatori".



MERCATO - "Dobbiamo salvaguardare un gruppo che ci ha portato in A a suo di record, poi se ci sarà qualcosa da fare sul mercato la società non si tirerà indietro".



MILAN - "Col Milan non sarà mai una partita come le altre, come contro mio fratello. Quando inizia la partita cerco di dare il massimo, col Milan sarà una partita sempre speciale, poi a fine gara torneremo a tifare l'uno per l'altro".



MILAN-JUVE - "Tiferò per il Milan, mi ha dato tanto. Anche alla Juve ho giocato, ma in rossonero ci sono stato quindici anni, c'è un rapporto particolare".