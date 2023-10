almeno per una notte. L'allenatore nerazzurro ha dichiarato dopo la vittoria per 3-0 sul campo del Torino: "Sono stati molto bravi i ragazzi, incontrare il Torino dopo la sosta non è semplice. Siamo partiti bene nei primi 20 minuti, poi abbiamo perso le distanze e abbassato l'intensità. Loro sono un'ottima squadra, fisica, che temevo molto. Per un'ora hanno mantenuto un'intensità incredibile, questa è una vittoria molto importante per noi"., ma stava facendo una buona gara. Noi allenatori dobbiamo sfruttare tutti i cinque cambi, sono contento per come sono entrati quelli che erano in panchina".si è presentato nel migliore dei modi, lavora tanto e si è subito inserito bene nel gruppo. Ci sta dando soddisfazione, ma deve continuare così come tutti i suoi compagni.Lauti lavora benissimo e ha fatto una grande gara, ma ha la fortuna di giocare in una squadra che lo mette in grandissime situazioni.in famiglia con serenità, vedremo un'ottima partita fra, una squadra giovane che corre e gioca insieme da tanti anni. Loro hanno vinto a Lisbona contro il Benfica, dovremo preparare nel migliore dei modi".