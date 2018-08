Esercitazioni per neutralizzare Cristiano Ronaldo e compagni. La Lazio è scesa in campo per preparare la sfida contro la Juventus: Inzaghi avrà a disposizione Leiva e Lulic, di ritorno dopo la squalifica, e ha concentrato tutti i suoi sforzi sulle esercitazioni difensive. Tre difensori schierati, due esterni a tutta fascia e un centrocampista davanti. Per i giocatori offensivi lavoro in palestra e parte atletica. La Lazio deve lavorare sul. pacchetto arretrato se vuole uscire indenne dallo Stadium, Inzaghi lo sa e sta preparando i suoi.