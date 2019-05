La Lazio studia l'Atalanta anche nel gorno di riposo. Lo staff di Inzaghi ha lavorato lo stesso a Formello, come riporta il Messaggero: troppo importante la posta in palio. Sabato la Lazio affronterà il Cagliari, prima della finale, ma Inzaghi già ha in testa la Dea. E le contromisure: lunedì si è lavorato molto su cosa sia andato bene e cosa no. Bastos contro Ilicic ha retto, a destra l'Atalanta ha sfondato. Dalla parte di Wallace e Romulo non c'è stata partita.



TURNOVER OBBLIGATO - Inzaghi sa che avrà a disposizione Radu, Milinkovic e Lulic per la finale. Avrà più scelta, sta ponderando un robusto turnover per far riposare i big. Luis Alberto e Leiva, con il fiato corto, a Cagliari riposeranno, c'è bisogno di loro per la finale. E spunta l'idea di spostare di nuovo lo spagnolo sulla trequarti: come mezzala ha sofferto troppo i ritmi altissimi dell'Atalanta.