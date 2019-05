Inzaghi e la finale per rivendicare 3 anni di lavoro. Come riporta il Messaggero, Lotito è convinto di avergli dato una Ferrari, ma il mister in questa stagione è andato troppe volte fuori strada con la sua Lazio. Vincere non è solo una questione di prestigio e di futuro per Inzaghi, ma è l'unica garanzia di raggiungere quell'Europa che ad oggi sfuggirebbe, con l'ottavo posto.



INZAGHI IN DISCUSSIONE - Il mister biancoceleste, almeno di facciata, non si sente in discussione. Tare gli ha fatto un lungo discorso per rasserenarlo. Un'eventuale sconfitta in finale potrebbe cambiare tutto, chiudere il cerchio della tensione, delle liti, inaugurate in estate. Inzaghi vorrebbe sedersi al tavolo con Lotito in una posizione di forza. Si sente cresciuto, ma starebbe addirittura meditando di migrare in piazze più serene, come Bergamo o Genova. Milan e Juventus sono ad alta pressione, Inzaghi è stufo dei continui mugugni di Lotito, potrebbe aver bisogno di altro.