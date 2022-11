Filippo Inzaghi ritorna sulla sua esperienza da allenatore al Milan nella intervista rilasciata a Sportitalia: Arrivavo dalla primavera, però ci sono allenatori che son partiti così. Probabilmente non ero pronto io, probabilmente non lo era nemmeno il Milan. Quel Milan poi si è trascinato per anni, ma quell'esperienza mi ha fortificato e mi ha fatto migliorare. Ero ancora un allenatore giovane, ricordo che nessun giocatore non mi ha mai mancato di rispetto, ho tenuto sempre il gruppo nonostante le difficoltà. Lì ho capito che potevo fare questo mestiere. Facciamo un lavoro che è bellissimo, ma dall'altro lato bisogna avere le spalle larghe. Per cui fa parte del gioco".