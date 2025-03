Inzaghi è uno dei migliori al mondo: non rinuncia alla sua identità, vince ancora e scrive la storia dell'Inter

, ha dovuto registrarsi nei minuti iniziali, ha incassato e poi iniziato a reagire. Simone Inzaghi può ritenersi soddisfatto del modo in cui la sua squadra si è compattata al fine di trovare un nuovo equilibrio,Certo, l’espressione del gioco cambia a seconda degli interpreti, ma i principi non spariscono da un momento all’altro.

Per qualcuno la forte identità di questa squadra è un limite,e ieri sera i nerazzurri sono stati squadra.l difensore italiano è cresciuto come un diesel e una volta iniziato a carburare è risultato decisivo nell’azione che ha portato l’Inter al raddoppio.

Dall’infortunio di Dimarco in poi, erano molti quelli che auspicavano una soluzione diversa dal 3-5-2. Auspicavano o addirittura consigliavano, vista la sofferenza sulle corsie laterali. Il fatto che Inzaghi fosse invece orientato a non cambiare niente offriva modo di aprire le solito polemichenzaghi ha avuto ancora una volta ragione e con la vittoria di ieri è diventato l’allenatore con più vittorie in Champions/Coppa dei Campioni nella storia del club nerazzurro (22), superando Mancini (21) ed Herrera (20).