Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento capolista in Serie B, parla a Radio 1 del suo passato, quello al Milan: "Tornare sulla panchina rossonera? Voglio solo concentrarmi su quello che sto facendo. Oggi è una data importante, quello che è stato il Milan per me lo sanno tutti. Due Champions, tanti gol e tantissime soddisfazioni. Il mio presente è il Benevento, io spero che il Milan possa tornare ai livelli di un tempo. Con Boban e Maldini si è in buone mani. Fallimento a Milano? Quando fai questo lavoro, sai che ci sono annate diverse. Non penso sia un problema ripartire, importante è fare bene il suo lavoro come nella vita".