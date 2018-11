Milinkovic stop. Il serbo si è fermato, salterà la sfida si sabato contro il Montenegro dell’amico Marusic. Inzaghi trema: il centrocampista stava cominciando ad entrare in forma, uno stop potrebbe essere importante per la sua stagione. Come confermato dal ct serbo Krstajic in conferenza stampa, Milinkovic intanto salterà il prossimo match: “La lista dei disponibili dovrà essere ridotta perché alcuni giocatori devono ancora arrivare in ritiro, e abbiamo un giocatore che ha riportato l’infortunio e non sarà con noi. Questo è Sergej Milinkovic-Savic, che ha riportato un problema al tendine del ginocchio nell’ultima partita. Se tornerà a Roma? Per ora salta la partita di sabato”.