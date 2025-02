Inzaghi vara il 4-4-2 e l’Inter si scopre bella anche nella nuova veste. Adesso c’è anche il Piano B

Sia chiaro, non è la prima volta che accade, ma, quella di dover recuperare terreno partendo da un risultato di svantaggio, ricorrendo quindi a un maggior numero di uomini in grado di offendere.quella di dover difendere il proprio fortino, ma senza poter contare sulle proprie figure di riferimento, visto che Dimarco andava preservato e dunque sostituito, come di fatto avvenuto.

Una mossa che potrebbe tornare utile anche in futuro, almeno stando alle parole pronunciate da Inzaghi nel post partita contro la Lazio:. Ed è con questo sistema di gioco che ieri il tecnico nerazzurro ha rimediato alla voragine aperta a sinistra dagli infortuni,, ruolo che in diverse occasioni aveva interpretato anche quando indossava la maglia del Parma. Vestita di questo nuovo abito,Non a caso il 4-4-2 è sempre stato, per tutti gli allenatori, il modulo cui affidarsi quando c’è da riordinare le idee e cercare facili equilibri.

E chissà che a un certo punto possa risultare utile disporsi allo stesso modo anche a Napoli, visto che l’emergenza perdura e che per l’occasione Carlos Augusto non recupererà dalla botta al polpaccio rimediata a Torino contro la Juventus, circostanza che rende Dimarco l’unico esterno sinistro di ruolo a disposizione di Inzaghi.che spesso viene richiesto ad allenatori che, come Inzaghi, fanno fatica a distaccarsi da un modello di riferimento.