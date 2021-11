Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato così a Dazn dopo il successo contro il Napoli: ​Era una gara chiave, ma la più importante è fra tre giorni. Ieri l'ho un po' nascosto e ai ragazzi non l'ho detto. Oggi abbiamo battuto una squadra fortissima, meritatamente. Abbiamo preso due gol in uscita, Mertens ha fatto un eurogol. Nel finale abbiamo sofferto come è giusto che sia contro una squadra forte come il Napoli. Avevo giocatori fuori, alcuni che sono tornati dalle nazionali, Dzeko non al meglio, Correa che ha sentito problemino e ho dovuto cambiarlo...in partite così delicate, prendi il 3-2, gli otto minuti di recupero, è normale un po' di apprensione finale. Rigori? Questa mattina dopo la rifinitura hanno calciato tre rigori a testa Lautaro, Perisic e Calhanoglu e hanno fatto nove gol. In questo momento Hakan è in grandissima forma, è stato bravissimo, è un rigore che pesava. Dopo il derby ha dimostrato ancora una volta carattere. L'ho tolto perché era ammonito. Barella? Solitamente il Napoli costruisce a tre, invece oggi è rimasta più posizionata a 4, per cui abbiamo cambiato qualcosa in corsa. Barella e Brozovic grande partita. Lautaro? Ha fatto un grandissimo gol. Oggi l'ho visto sereno, ha lasciato Calhanoglu libero e tranquillo di tirare il rigore. Ama l'Inter, ci sono stati dei momenti che lo sapete la palla non vuole entrare. Oggi ha fatto bene, sono contento dell'attacco che ho".