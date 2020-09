Attraverso un post su Instagram, Simone Iocolano ha salutato il Monza: "Ciao Monza è stato davvero ROMANTICO! Sono orgoglioso di aver fatto parte di questa società e di questo gruppo raggiungendo un traguardo importante che si aspettava da troppi anni!!! Grazie di tutto bagai!!! E in bocca al lupo!". L'attaccante è pronto per l'avventura al Lecco: domani l'ufficialità del passaggio in bluceleste, dove lo aspetta un biennale.