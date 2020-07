A Radio Punto Nuovo è intervenuto Franco Iovino, rappresentante della Star Factory, l'agenzia che curava gli interessi dell'attaccante del Lille Victor Osimhen prima del suo passaggio a William D'Avila, figura chiave nella trattativa col Napoli.



L'ACCUSA - "Non si è ben capito cosa sia accaduto, forse un colpo storto di qualcuno: probabilmente i presidenti di Lille e Napoli. La trattativa è rallentata non per colpa della Star Factory, ma per il giocatore che continuava a tentennare. William D'Avila è un agente di casa al Lille, sicuramente la società avrà consigliato ad Osimhen di lasciarci perdere e di andare con lui, gli avranno promesso sicuramente soldi. Il Lille per qualche ragione voleva venderlo solo al Napoli, perché c'è un ottimo rapporto tra presidenti. Al momento la mia azienda non ha nulla da rimproverarsi. Sono i club a doversi guardare allo specchio", ha dichiarato Iovino.