A Genova sponda Sampdoria si continua a discutere sulla possibile cessione del club blucerchiato. A lanciare la notizia, in tempi non sospetti, era stato il giornalista Stefano Zaino, che segue il club blucerchiato sulle pagine dell'edizione genovese de La Repubblica. Il cronista ha seguito con dovizia di particolari la vicenda, dopo aver anticipato l'incontro a Londra tra l'avvocato Romei e il fondo rappresentato da Gianluca Vialli.



Ieri sera Zaino è stato ospite a Telenord, e all'emittente ligure ​ha raccontato alcune novità inerenti alla vicenda: "Abbiamo rilanciato di nuovo alcuni particolari inediti sull’incontro di Londra di mercoledì. Innanzitutto secondo il collega Renzo Parodi, perché è opportuno dire che il pezzo lo ha firmato lui, Vialli non avrebbe partecipato in prima persona a questo incontro, ancorché sia al corrente della trattativa e conosca il fondo americano di cui tra l’altro noi comuni mortali non ne conosciamo il nome" ha svelato Zaino. "Ci sarebbe una sorta di discussione con Vialli perché lui vorrebbe non un ruolo istituzionale o rappresentativo ma un ruolo veramente operativo. Del tipo che venga a fare il Manager, il Presidente e non ovviamente il direttore amministrativo" ha aggiunto il giornalista. "Dopo di che il fondo insiste. Il problema è che si dice in questo incontro, ma certezze non ce ne sono, Ferrero abbia chiesto 180 milioni e che il fondo al momento sia intorno alla metà più o meno. Ma questo non vuol dire nulla perché se il fondo fosse ovviamente interessato davvero aumenterà immagino io l’offerta e a quel punto li sarà Ferrero a capire se era meglio diminuire. Però la trattativa esiste ed è in ballo. C’è poi un altro particolare che non sarebbe questo l’unico fondo interessato ma ci sarebbero altri fondi ma io personalmente non ne ho notizia".



Il fondo rappresentato da Vialli quindi avrebbe anche una possibile concorrenza: "Si dice che Romei abbia incontrato anche altre persone che non si rifarebbero a questo fondo che io continuo a definire americano anche se sarebbe più corretto definirlo fondo internazionale. In conclusione per quanto so io, attorno alla Sampdoria c’è interesse, sicuramente c’è movimento perché è una legge del commercio che lo dice" riporta Sampdorianews.net. "E' il momento migliore anche per vendere il club perché la Sampdoria ha il bilancio in attivo, perché sta costruendo anche degli assets immobiliari, perché ha una rosa di giocatori. Non è una squadra con giocatori che non hanno prezzo sul mercato. I giocatori hanno del mercato. Al momento quindi questo è favorevole e si scontra con il fatto che probabilmente Ferrero non la vuole vendere perché si è appassionato ma se dovesse pensare di venderla - conclude - non vedo momento migliore di questo".