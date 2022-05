Il sistema di qualificazione delle Nazionali agli Europei del 2028 potrebbe cambiare. Lo ha anticipato l’amministratore delegato della Federcalcio inglese Mark Bullingham, legando questa possibilità al fatto che il torneo potrebbe allargarsi a 32 squadre a partire proprio dall’edizione che sarà ospitata da UK e Irlanda o dalla Turchia. Ecco le parole riportate dal Times, che parla anche di Nations League come una delle strade per qualificarsi alla rassegna:



"Se verrà presa la decisione di passare a 32 squadre, allora bisognerà assolutamente cambiare perché si qualificherebbero 32 Nazionali su 55. Ci sono diverse opzioni in fase di studio. Ci sono letteralmente sette diversi modelli in fase di esplorazione".