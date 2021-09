Giornata importante per il calcio europeo. Oggi a Nyon si ritrovano le componenti del calcio, Uefa, Eca, agenti, tifosi, non la Fifa, per discutere del nuovo Fair Play Finanziario. Come riporta il Corriere della Serache non migliorerà i conti ma potrebbe essere il primo passo per un sistema più sostenibile. Sul tavolo ci sono altre questioni, come"​Ben 166 associazioni su 188 sono favorevoli ad approfondire la fattibilità del Mondiale biennale", ha sottolineato Infantino, per Cerferin "i​l progetto Superlega è vergognoso, quello del Mondiale ogni due anni sbagliato". Di fatto ingolferebbe il calendario e toglierebbe prestigio all'Europeo. Ma occhio perché Infantino ha dalla sua ​le confederazioni di Asia, Africa, Oceania e America del Nord che insieme possono far approvare il progetto.​La naufragata Superlega ha spostato gli equilibri. Ceferin ha fatto asse con Inghilterra, Francia e Germania. Gli inglesi avendo la ricca Premier sono la prima forza, gli altri (tedeschi e francesi) che si sono opposti al torneo dei ricchi sono stati ricompensati. Soprattutto il Psg, finanziato dai soldi del Qatar e guidato da Al-Khelaifi, promosso alla presidenza dell’Eca al posto di Andrea Agnelli, mentre il tedesco Rummenigge siede nel comitato esecutivo Uefa. Eca e Uefa sono ormai un’unica entità, entrambe contrarie alla Superlega. Gli interessi di Ceferin e Al-Khelaifi si intrecciano. La Uefa - scrive il Corriere della Sera -Tra poco più di un anno ospiterà il Mondiale 2022, torneo di Infantino, vicino all’Arabia Saudita, altro grande finanziatore che ha da poco riaperto i rapporti con il Qatar. Gli arabi sono favorevoli alla Superlega, molti dei soldi sarebbero venuti dal Golfo, e al Mondiale biennale.