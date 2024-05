Ipswich, ufficiale: McKenna resta e rinnova per 4 anni

un' ora fa



Sulle tracce di Kieran McKenna c'erano Chelsea, Brighton e tante altre squadre di Premier League. L'allenatore dell'Ipswich Town però ha deciso che il massimo campionato inglese vuole giocarselo, per la prima volta, con la sua creatura, quella che è stato bravo a far promuovere dalla Championship. Il club ha infatti ufficializzato il rinnovo dell'allenatore che resterà alla guida del club per i prossimi 4 anni.