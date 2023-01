La repressione, le proteste e i disordini non si placano in Iran, nemmeno a capodanno. Come riporta Il Corriere della Sera, dall'agenzia di stampa Tasnim giunge la notizia di un arresto che ha coinvolto un gruppo di calciatori iraniani, impegnati nei festeggiamenti a Damavand, località a pochi chilometri dalla capitale Tehran. I nomi dei giocatori non sono stati resi noti, ma sembrerebbe trattarsi di rappresentanti di una delle squadre della capitale. Alla base dell'arresto l'accusa di aver dato vita ad una festa in compagnia di alcune donne, durante la quale si sarebbe fatto uso di alcol. Sia i festeggiamenti e i balli con esponenti del sesso femminile (le cosiddette "feste miste"), sia il consumo di bevande alcoliche sono vietati dalla legge iraniana. Questa, divenuta ancor più severa e inflessibile dopo le proteste scatenate dalla morte di Mahsa Amini, ragazza curda arrestata per non aver indossato correttamente l'hijab.